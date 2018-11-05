ВСУ подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 ноя — РИА Новости. Украинские силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о шести обстрелах за сутки со стороны ВС Украины.
"По имеющейся у нас информации, 20 октября в район населенного пункта Счастье, в зону ответственности 14 отдельной механизированной бригады ВС Украины, прибыло пять грузовых автомобилей с различными видами боеприпасов", — заявил Марочко.