ВСУ подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (44)

ЛУГАНСК, 5 ноя — РИА Новости. Украинские силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о шести обстрелах за сутки со стороны ВС Украины.

"По имеющейся у нас информации, 20 октября в район населенного пункта Счастье, в зону ответственности 14 отдельной механизированной бригады ВС Украины, прибыло пять грузовых автомобилей с различными видами боеприпасов", — заявил Марочко.