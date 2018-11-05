Слуцкий назвал санкции США против Ирана грубым шантажом

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал возобновление санкций со стороны США против Ирана проявлением политики грубого шантажа и давления.

В понедельник вступает в силу второй пакет санкций США, который затрагивает энергетический сектор Ирана. В Вашингтоне говорят о стремлении свести к нулю экспорт иранской нефти и призывают мировое сообщество отказаться от ее закупок.

"Возобновление антииранских санкций со стороны США не что иное, как проявление политики грубого шантажа и давления. Нынешняя американская администрация действует абсолютно цинично во имя обеспечения собственных интересов, ломая все предыдущие международные договоренности, на достижение которых были потрачены огромные усилия", — заявил Слуцкий журналистам.

По его словам, в случае с Ираном санкции США не смогут принести каких-либо результатов по изменению курса страны — наоборот, могут создать дополнительную угрозу для режима нераспространения.

"Мы рассчитываем, что Тегеран при полном содействии со стороны России, Евросоюза и Китая продолжит соблюдать СВПД так же, как и раньше. Также рассчитываем, что блокирующий регламент ЕС и создаваемые на его базе структуры не позволят США разрушить международную торговлю с Ираном, в том числе в нефтяном секторе. Таким образом, в конечном итоге сегодняшняя политика в отношении "иранского досье" может ударить бумерангом по самому Вашингтону", — заключил Слуцкий.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.