Медведев посоветовал китайцам прочитать Толстого и Достоевского

ШАНХАЙ, 5 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал жителям Китая, интересующимся русской литературой, прочитать произведения Достоевского, Толстого, Чехова, Бунина и Куприна, и рассказал, что сам иногда читает современную китайскую литературу.

В ходе онлайн-конференции в Шанхае один из интернет-пользователей с ником "Тихий Дон" попросил Медведева посоветовать произведения русской литературы для обязательного прочтения.

"Наша литература, русская классическая, действительно, в чем-то уникальна. Трудно назвать одно произведение, которое бы характеризовало все богатство русской литературы. Я бы посоветовал прочитать сам "Тихий Дон", если он ее еще не читал. Но конечно, классическая русская литература занимает особое место в сокровищнице человеческой мысли. Я имею в виду и произведения Достоевского, Толстого, Чехова, Бунина, Куприна. Любое из произведений до сих пор, на мой взгляд, является не просто актуальными, а представляет собой шедевр развития человеческой мысли", — сказал премьер.

В качестве примеров он привел романы "Война и мир", "Преступление и наказание", а также короткие рассказы Чехова.

Кроме того, по словам Медведева, современная российская литература также интересна, авторы произведений популярны, завоевывают призы.

"Иногда читаю и произведение современной китайской литературы. Нахожу их весьма и весьма любопытными", — сказал премьер.

В завершении конференции ведущая сообщила, что премьер подготовил для ее участников отдельные призы, однако сказала, что какие именно, станет известно позже.