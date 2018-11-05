КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко обвинил Александра Хуга в необъективности во время его работы на посту первого замглавы миссии ОБСЕ на Украине, поскольку он не считает Россию "страной-агрессором".

Ранее Хуг в интервью украинскому телеканалу "1+1" , покинувший этот пост с ноября, заявил, что он не считает Россию страной-агрессором. По его словам, ситуацию в Донбассе можно будет урегулировать "только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, а не будет пытаться обвинить других". Хуг также заявил, что СММ ОБСЕ фиксировала факты присутствия российских военных в Донбассе.

"Если Александр Хуг, как заместитель руководителя спецмониторинговой миссии ОБСЕ, не считает Россию агрессором, значит он стоял все время на российской точке зрения о "внутреннем конфликте на Украине". Ну и какой это тогда мониторинг, когда русских они видели, а российскую агрессию не признают?", — написал Кириленко в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

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