В Раде пригрозили оккупировать Россию

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил России оккупацией и разделением страны. Об этом парламентарий написал в своем аккаунте Facebook.

Мосийчук высказал собственную версию истории, согласно которой в 1612 году Москву освободили не от польских интервентов, а от украинцев. По его словам, войско, изгнанное из столицы, на две трети состояло из "украинских казаков".

В связи с этим депутат намекнул на то, что Киев может предпринять подобные действия по осаде российских городов в скором будущем.

"История повторяется. И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию", — заявил Мосийчук, добавив, что только такой сценарий сможет удовлетворить "нацию воинов".

Мосийчук неоднократно делал громкие заявления в отношении России. Так, в мае он назвал Крымский мост "вражеской инфраструктурой" и подчеркнул, что лично принял бы участие в ее уничтожении, если бы занимал должность министра обороны. Кроме того, радикал призывал украинские спецслужбы найти "помощников" для атаки на переправу.