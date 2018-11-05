МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Верховный суд Малайзии приговорил гражданку Украины Клавдию Лопаткину к пожизненному заключению за попытку ввоза в страну 1,5 килограмма кокаина три года назад, сообщает газета New Straits Times.

Как сообщает газета, 31 декабря 2015 года Клавдия, которой сейчас 24 года, была задержана в аэропорту Пинанга по подозрению в транспортировке 1,5 килограмма кокаина. На момент задержания девушка была беременна и в тюрьме родила дочь. Позже Клавдия была оправдана и выпущена из-под стражи, но сторона обвинения подала апелляцию, и суд вызвал Лопаткину на новое слушание.

По данным издания, судья Абдул Вахаб отметил, что у подсудимой было достаточно времени, чтобы проверить содержимое сумок, которые она везла из Дубая в Куала-Лумпур и затем в Пинанг.

"Она не воспользовалась шансом посмотреть внутрь сумок, в которых, по ее заявлению, были шоколадные конфеты",- заявил он.

По законам Малайзии, предъявленное украинке обвинение предусматривает смертный приговор. В качестве способа приведения смертного приговора в исполнение в Малайзии используют повешение. Ранее в октябре New Straits Times со ссылкой на администрацию премьер-министра страны сообщила, что власти страны планируют отменить смертную казнь в ближайшее время.