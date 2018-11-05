КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Посольство Франции на Украине призывает Киев найти виновных в убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и привлечь их к ответственности.

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Полиция подтвердила факт ее смерти, сейчас правоохранители проводят следственные действия в больнице в Киеве.

"Печальная весть о смерти Екатерины Гандзюк, активистки, борца с коррупцией. Посольство Франции выражает свои искренние соболезнования семье и близким госпожи Гандзюк. Мы призываем украинскую власть найти виновников этой трагедии и привлечь их к ответственности", — говорится в сообщении посольства в микроблоге в Twitter.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.