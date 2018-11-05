МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил о расследовании сообщений о том, что тело саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи могло быть растворено в кислоте.

"Ранее наша прокуратура заявила, что тело Хашукджи было расчленено, а сейчас есть заявление, что тело было растворено в кислоте", — сказал Октай в интервью агентству Anadolu.

Он добавил, что Турция предпринимает все усилия для раскрытия преступления, расследование идёт успешно, при этом есть вопросы к саудовской стороне, и требование к ней о выдаче виновных остаётся в силе.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.

Позже министр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр сообщил, что Саудовская Аравия собирается судить подозреваемых в убийстве Хашукджи на своей территории. Он заверил, что саудовские власти намерены обнародовать результаты расследования и наказать тех, кто виновен в преступлении. Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман называл историю с убийством Хашукджи очень болезненной для всех подданных королевства, отмечая "отличное" сотрудничество между Эр-Риядом и Анкарой по делу об убийстве журналиста.