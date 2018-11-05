ИЕРУСАЛИМ, 5 ноя — РИА Новости. Контакты российских и израильских военных продолжаются, после инцидента со сбитым в Сирии Ил-20, заявил журналистам заместитель гендиректора департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви.

"Контакты между военными Израиля и РФ продолжаются, у нас работает механизм деконфликтинга", — сказал Бен-Цви.

"После инцидента с самолетом работа с Россией продолжается. Нельзя сказать, что мы должны это игнорировать. Но наши отношения намного более развиты, чтобы это (инцидент со сбитым самолетом — ред.) прекратило наши встречи", — добавил он.

Отношения России и Израиля подверглись серьезному испытанию после инцидента с российским разведывательным самолетом Ил-20: 17 сентября самолет, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.