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В Китае сожалеют о решении США по Ирану

Сюжет:
Выход США из ядерной сделки по Ирану (613)
(обновлено: 11:24 05.11.2018)
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фотоОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan, File

ПЕКИН, 5 ноя — РИА Новости. Пекин сожалеет о решении США по Ирану и намерен в дальнейшем прикладывать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме, заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Быстров
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Американские санкции против Ирана вступили в силу
"Китай сожалеет о решении США. Мы также обратили внимание, что члены международного сообщества высказались против применения односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции", — сказала Хуа Чуньин.

Дипломат подчеркнула, что "Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной проблеме является многосторонним соглашением, одобренным СБ ООН, его необходимо выполнять эффективно и в полной мере".

По ее словам, выполнение СВПД "поспособствует сохранению международного режима нераспространения ядерного оружия, а также поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке, что соответствует общим интересам всего международного сообщества".

Майк Помпео. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
США уверены, что Иран не возобновит ядерную программу
Несмотря на серьезные изменения ситуации в последние шесть месяцев, участники СВПД всегда проявляли ответственное отношение, прилагали усилия для продолжения реализации СВПД, а также для поддержания нормального торгово-экономические сотрудничества с Ираном, что в свою очередь получило широкую поддержку международного сообщества, отметила она.

"Мы обратили внимание, что иранская сторона строго выполняет все свои обязательства по СВПД, МАГАТЭ подтверждало это 12 раз подряд, китайская сторона высоко ценит усилия Ирана", — подчеркнула дипломат.

Хуа Чуньин выразила надежду, что в нынешней ситуации все заинтересованные стороны смогут, исходя из общего положения и долгосрочной перспективы, выполнять каждый свои обязательства.

"Китай продолжит придерживаться беспристрастного, объективного и ответственного отношения, продолжит прилагать усилия для сохранения СВПД, и в то же время решительно отстаивать собственные законные права и интересы", — заявила она.

Глава Международной кризисной группы Роберт Малли. Архивное фото
© Фото : группа "International Crisis Group" в Facebook
Роберт Малли: США заплатят за выход из ядерной сделки с Ираном
Пятого ноября вступают в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что США согласились позволить восьми странам, включая Индию, Японию и Южную Корею, продолжить закупки иранской нефти после введения санкций против Ирана.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.

Санкции США против Ирана
© РИА Новости, Инфографика
Санкции США против Ирана
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