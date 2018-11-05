В Техасе молодожены разбились на вертолете сразу после свадьбы

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Техасе потерпел крушение вертолет Bell 206B, на борту которого были молодожены, сообщил телеканал ABC13 со ссылкой на национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

Авиакатастрофа произошла в ночь на воскресенье. Жених и невеста праздновали свадьбу на семейном ранчо. Через полтора часа после церемонии они сели в вертолет, который упал в 15 милях к северо-западу от города Ювальде. На борту также был пилот. Все они погибли.

Местная пожарная служба направила на место крушения десять машин. Начато расследование.