Новый президент Грузии не изменит отношения с Россией, считает Бурджанадзе

ТБИЛИСИ, 5 ноя— РИА Новости. Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе считает, что ни один из кандидатов в президенты после победы во втором туре выборов не сможет изменить отношения с Россией.

За должность президента Грузии 28 октября боролись 25 кандидатов. Второй тур назначается в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не набирает более 50% голосов. В понедельник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии после обработки 100% данных с избирательных участков сообщила, что независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набрала 38,64%, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 37,74%. Второй тур пройдет не позднее 2 декабря, сообщил ЦИК.

Оба кандидата в президенты в рамках предвыборной кампании сообщали о намерении продолжить в случае победы на выборах внешний курс страны по направлению интеграции в НАТО и Евросоюз. Конкретные планы по поводу урегулирования отношений с Россией никто из них не оглашал. Бурджанадзе, в свою очередь, выступает за начало прямого диалога с руководством России, так как считает, что лишь таким образом возможно решить существующие в двусторонних отношениях проблемы.

"Никто из кандидатов не сможет ничего изменить в отношениях с Россией. Они только и делают, как соревнуются в том, кто больше обвинит друг друга в "пророссийских" настроениях. Это не те люди, которые смогут сделать прорыв в российско-грузинских отношениях. На этих выборах не было ни одного кандидата, который осмелился сказать хотя бы об улучшении отношений", — заявила в понедельник РИА Новости Бурджанадзе.

Экс-спикер парламента сообщила, что готовится к парламентским выборам, собирается создать третью силу и тем самым предоставить людям альтернативу выбора между бывшими правящими властями из партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и правящей командой "Грузинская мечта", основателем и председателем которой является грузинский олигарх Бидзина Иванишвили.

"Для меня сейчас самое главное создать силу, чтобы предоставить людям альтернативу, и я уверена, что на парламентских выборах мы получим хороший результат… Исходя из того, что многие в Грузии желают улучшения отношений с Россией, а предоставить это ни один из кандидатов в президенты не может, я уверена, что на парламентских выборах мы добьемся очень успешных результатов", — добавила она.

Бурджанадзе затруднилась прогнозировать итоги второго тура выборов отметив, что "как бы не закончились эти выборы, факт в том, что "эра Иванишвили" начинает распадаться".

Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их "оккупированными российскими войсками".