Певица Рианна осудила использование ее песен на митингах Трампа

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Американская певица Рианна критически высказалась по поводу митингов сторонников президента США Дональда Трампа из-за использования на одном из них ее песни.

"Больше ни я, ни мои люди не окажутся на одном из подобных трагических митингов или рядом с ним", — заявила певица в Twitter

Внимание Рианны к использованию ее песни "Don't Stop the Music" на политическом мероприятии в штате Теннесси привлек журналист Филип Ракер, который работает в издании Washington Post, а также сотрудничает с телеканалами MSNBC и NBC.

"Это было уже сказано миллион раз, но вот миллион первый — митинги Трампа ни на что в политике не похожи. Сейчас песня Рианны "Don`t Stop the Music" играет в Чаттануге, пока ассистенты бросают бесплатные футболки с Трампом в толпу, как игра в мяч. Всем это нравится", — написал Ракер в Twitter.

Not for much longer…me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ — Rihanna (@rihanna) 5 ноября 2018 г.

Ранее американский телеканал HBO, занимающийся созданием известного сериала "Игра престолов", попросил не использовать шоу в политических целях после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал мем с отсылкой к сериалу.

Трамп в преддверии промежуточных выборов в США проводит митинги в нескольких штатах в поддержку кандидатов-республиканцев. Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента. Будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий.