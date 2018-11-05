В Афганистане более десяти силовиков погибли в столкновениях с талибами*

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Более десяти силовиков убиты в столкновениях с боевиками радикального движения "Талибан"* в провинции Газни в центральной части Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителей полиции.

В уезде Хогьяни в результате нападения боевиков на блокпост погибли восемь афганских солдат и трое получили ранения.

Жертвами перестрелки с талибами в уезде Малистан стали пятеро полицейских. Правоохранители сообщают о нескольких десятках уничтоженных или раненых боевиков.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, согласно последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Параллельно с этим влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.