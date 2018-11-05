В Дели уровень загрязнения воздуха в 25 раз превысил безопасную норму ВОЗ

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноя — РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха в Национальном столичном регионе Индии Дели в понедельник в 25 раз превысил "безопасную норму", установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщили РИА Новости в Делийском управлении по контролю за загрязнением.

За прошедшие несколько недель качество воздуха в Дели значительно ухудшилось. В понедельник средний показатель PM 2,5 (содержание в воздухе взвешенных частиц с диаметром до 2,5 микрометра) в ряде районов столицы составил 644 мкм. При этом безопасная для здоровья человека среднесуточная норма, как установила ранее ВОЗ, составляет 25 мкм.

С самого утра на Дели опустился густой туман, столь плотный, что видимость в центре города не превышала нескольких метров. Многии горожанам пришлось воздержаться от использования личного транспорта. На улицу большинство людей выходят только в специальных масках, которые позволяют им хоть немного уберечь свои легкие и дыхательные пути от попадания в них мелкодисперсных частиц.

Специалисты увязывают резкий скачок загрязнения воздуха с идущим дымом от пожаров в сельских угодьях штатов Харьяна и Пенджаб, где фермеры традиционно осенью сжигают жнивье после сбора урожая. Ежегодно в этот период жители индийской столицы, население которой превышает 16 миллионов человек, страдают от низкого качества воздуха и спровоцированных смогом болезней.

Многие горожане страдают астмой и другими заболеваниями легких, которые обостряются именно осенью. Периодически, когда загрязнение воздуха вырастает до пиковых значений, власти принимают решение о приостановке занятий в школах и вузах, вводят временные запреты на строительные работы и использование частного транспорта в пределах города. Несмотря на это, согласно статистике ВОЗ, ежегодно в Индии от ядовитого смога умирают порядка миллиона человека, а Нью-Дели продолжает уверенно удерживать статус города с худшей экологией в мире.

В своем недавнем заявлении главный министр столичного региона Арвид Кердживал признавал, что до сих пор ни федеральное правительство, ни власти северных индийских штатов не приняли мер, чтобы побороть проблему загрязнения воздуха. Оппозиционные силы обвиняют правительство премьер-министра Нарендры Моди в том, что оно сознательно не принуждает крестьян из северных штатов прекратить сжигание стерни в осенне-зимний период, опасаясь потерять их поддержку в преддверии намеченных на следующий год всеобщих выборов.