Из Ирана ушли более половины финских компаний после введения санкций США

ХЕЛЬСИНКИ, 5 ноя — РИА Новости. Больше половины финских компаний, открывших бизнес в Иране после снятия санкций США и ЕС, покинули Иран после решения президента США Дональда Трампа восстановить санкции против Тегерана, рассказал в понедельник РИА Новости представитель МИД Финляндии Пекка Косонен.

Пятого ноября вступают в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.

"Мы не знаем точных цифр, но недавно в Иране работало или имело своего представителя около 70 финских фирм. По оценкам, из них осталось в стране от 20 до 30", — отметил Косонен.

Одной из проблем в связи с американскими санкциями является приостановка банковского обслуживания банками ЕС и невозможность перевести деньги в Иран или из Ирана, отмечают финские СМИ.