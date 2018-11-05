Иран обойдет американские санкции и заставит США "пожалеть", заявил Роухани

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Иранский президент Хасан Роухани заявил в эфире телеканала Press TV, что Иран обойдет американские санкции и заставит США "пожалеть".

"С единством и совместными усилиями мы… обойдем санкции, мы заставим США пожалеть, мы будем привлекать иностранные инвестиции в страну… Мы возобновим путь экономического процветания", — заявил Роухани.

Пятого ноября вступают в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.