Индонезийская Lion Air после катастрофы пройдет проверку

Спасатель на месте крушения пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Lion Air у западного побережья острова Ява. Самолет выполнял рейс JT-610 из Джакарты на остров Суматра. 29 октября 2018

Спасатель на месте крушения пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Lion Air у западного побережья острова Ява. Самолет выполнял рейс JT-610 из Джакарты на остров Суматра. 29 октября 2018

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Индонезийская авиакомпания Lion Air ожидает проверки министерства транспорта страны перед тем, как закупить 50 самолетов Boeing 737 MAX 10 к 2027 году, сообщает издание Tempo.

Как отмечает издание, авиакомпания объявила, что закупит 50 самолетов Boeing 737 MAX 10 в апреле этого года. Компании придется пройти проверку после катастрофы с Boeing 737 29 октября.

"Мы ждем проверки министерства, мы подчинимся, если правительство потребует изменить планы нашей компании", — приводит издание слова исполнительного директора Lion Air Group Даниэля Путута (Daniel Putut).

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.