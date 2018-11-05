Кадеты из Южной Кореи посетят Владивосток на следующей неделе

ТОКИО, 5 ноя — РИА Новости. Около 600 кадетов училищ трех видов войск Южной Кореи посетят на трех кораблях порт Владивосток 12-15 ноября в рамках учебного круиза, во время которого они также посетят Японию, сообщили РИА Новости по телефону в южнокорейском министерстве обороны.

"Этот визит послужит лучшему пониманию истории и соседних стран", — отметили в военном ведомстве.

Кадеты прибудут во Владивосток на трех судах — "Чхонванбон", "Ильчхульбом" и эсминце "Тэчжоён" DDH-977. На месте состоится церемония открытия судов для посещения их жителями Владивостока, уточняется в сообщении.

По данным министерства обороны, кадеты также посетят несколько южнокорейских портов и небольшой остров Токто, на который претендует Япония.

Как сообщалось ранее, отряд кораблей в составе флагмана ТОФ ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" совершили в октябре плавание в Китай, Японию и Южную Корею. Тихоокеанцы нанесли визиты вежливости, в частности, командованию военно-морской базы на острове Чеджудо, приняли участие в военно-морском параде, посвященном 70-летию со дня создания Военно-морских сил Республики Корея.