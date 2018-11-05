Американские санкции против Ирана вступили в силу

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. США возобновили действие санкций против Ирана, — существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Ограничительные меры начали действовать в 00.00 часов по времени Вашингтона (08.00 по Москве).

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в список внесены более 600 отдельных лиц и компаний. По его словам, ограничения "должны повлиять на поведение иранского режима".

Помпео также подчеркнул, что санкции уже оказали "огромное влияние" на экономику Ирана, поскольку европейские партнеры заранее стали начали вывод своего бизнеса из страны.

"Сотни компаний покинули Иран", — заявил он.

Реакция Ирана

На прошлой неделе верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что с помощью санкций США хотели парализовать экономический рост страны, однако лишь укрепили самодостаточность Тегерана.

Санкции против Ирана

"Иранская нация в течение многих лет импортировала все, а теперь выработала привычку все производить", — написал Хаменеи на своей странице в Twitter

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимало с Тегерана экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

В мае 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения с Тегераном. Тогда же американский лидер заявил о восстановлении всех ограничений, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном.

Часть санкций начала действовать еще 7 августа. Американские власти неоднократно заявляли, что намерены довести экспорт иранской нефти до нуля.