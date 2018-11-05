США и Южная Корея возобновили проведение совместных военных учений

ТОКИО, 5 ноя — РИА Новости. США и Южная Корея возобновили в понедельник проведение совместных военных учений, от которых воздерживались последние полгода для развития диалога с КНДР и для содействия денуклеаризации, сообщили РИА Новости по телефону в пресс-службе южнокорейского министерства обороны.

Речь идет об учениях морской пехоты "КЕЙМЕП" (ROK-U.S. Korean Marine Exchange Program — KMEP), которые, по данным ведомства, пройдут в течение двух недель в водах у побережья южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто.

"Эти учения направлены на проверку боеспособности морской пехоты двух стран на ежегодной основе", — отметили в министерстве. Комментировать возможную реакцию КНДР в ведомстве отказались.

Министерство обороны не раскрывает ни численности участников учений, ни данных о задействованных вооружениях двух стран.

Вместе с тем, как передало местное агентство Рёнхап, в учениях планировалось задействовать боевые машины-амфибии и около 500 военнослужащих.

Ранее учения "КЕЙМЕП" планировалось провести в 2018 финансовом году (октябрь 2017 г. — сентябрь 2018 г.), но они были отложены в связи с обещанием, данным Пхеньяну для нормализации диалога о денуклеаризации.

Ранее КНДР болезненно реагировала на учения США и Южной Кореи, рассматривая их как проявление враждебности и репетицию войны против Севера. Во время трех саммитов КНДР с Южной Кореей и встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре была достигнута договоренность о денуклеаризации Корейского полуострова и развития отношений с Пхеньяном.