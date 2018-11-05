Получены данные черного ящика упавшего в Индонезии Boeing

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии при содействии австралийских специалистов смог получить данные с бортового самописца разбившегося в Индонезии Boeing 737, об этом сообщает портал Detik.

Данные параметрического самописца содержат 69 часов информации о рейсах лайнера, включая последний полет.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

Один из черных ящиков потерпевшего катастрофу Boeing дайверы нашли первого ноября рядом с обломками.

Поиски второго черного ящика и останков жертв крушения самолета продлили на три дня. По словам руководителя агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями Индонезии, предполагается, что второй самописец находится приблизительно в 50 метрах от основной зоны поиска, но поиски затрудняют подводные течения.