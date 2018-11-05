Запад потребовал от Сербии снизить дипломатическую активность

БЕЛГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Запад требует от Сербии отказался от дипломатических усилий по борьбе с признанием независимости Косово, заявил глава МИД республики Ивица Дачич.

"Албанская сторона жалуется на меня западникам, а Запад требует прекратить это, потому что это раздражает албанцев и как будто вредит диалогу, тогда как их лоббирование за новые признания независимости и за членства в международных организациях — это нормально", — сказал Дачич белградской газете "Вечерне новости".

Ранее Дачич сообщил, что Гренада стала девятым государством, отозвавшим в последнее время признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Незадолго до этого аналогичным образом поступила Доминика.

Точное количество стран, признавших самопровозглашенную республику Косово, неизвестно, поскольку данные в официальных источниках разнятся, а лидеры отдельных государств в разное время делали противоречивые заявления. По оценке газеты "Вечерне новости", на данный момент число таких государств снизилось 102. При этом косовские власти настаивают на цифре до 110 стран.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.