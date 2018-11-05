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Черногорские оппозиционеры обратились за помощью к Путину и Макрону

(обновлено: 06:33 05.11.2018)
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© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкФлаг Черногории на фоне города Котор. Архивное фотоФлаг Черногории на фоне города Котор. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БЕЛГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Депутаты парламента Черногории оппозиционеры Андрия Мандич и Милан Кнежевич обнародовали открытое письмо на имя президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также ряда других европейских политиков с жалобами на действия властей своей страны, ограничивших свободу их передвижения.

Черногория. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Мандич и Кнежевич, представляющие ведущее оппозиционное движение Черногории Демократический фронт, заявили о ведущихся против них на родине судебных процессах, которые, по их оценке, носят политический характер, и из-за которых у них изъяли дипломатические паспорта.

"Мы убеждены, что в Европе сегодня не существует столь гонимого политического союза, чьи лидеры проходят по нескольким судебным процессам, а его функционеры — в противозаконно назначенном многомесячном заключении при постоянном нарушении основных прав человека", — говорится в письме.

Почетный караул на церемонии вступления Черногории в НАТО в Подгорице. 7 июня 2017. Архивное фото
© AFP 2018 / Savo Prelevic
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Одним из таких примеров притеснений оппозиционеры называют изъятие проездных документов, что не мешает им заниматься политической деятельностью. При этом Мандич и Кнежевич убеждены, что документов их лишили якобы "из-за существования реальной опасности бегства и укрывательства, и это после проведенных 110 судебных слушаний".

"Мы просим вас своим авторитетом великих государств и организаций, которые вы представляете, прекратить кафкианское преследование лично нас и политического союза, который мы представляем, и помочь этой маленькой стране защитить основные демократические принципы", — говорится в письме.

Помимо Путина и Макрона послание адресовано президенту Сербии Александру Вучичу, председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, главе Европарламента Антонио Таяни и председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгию Церетели.

Черногория. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Выбор адресатов черногорские оппозиционеры объяснили тем, что именно в указанных странах и организациях они проводили последние рабочие встречи с 27 июля по 30 октября 2018 года. В остальное время до и после этого периода загранпаспортов они были лишены.

Дело о попытке госпереворота в Черногории

Мандич и Кнежевич проходят по делу о попытке государственного переворота в Черногории 16 октября 2016 года. Процесс по этому делу начался в июле 2017 года и продолжается до сих пор.

Согласно версии спецпрокуратуры, группа путчистов планировала во время оглашения результатов выборов в парламент, используя оружие, напасть на собравшихся перед зданием парламента граждан и полицейских, захватить помещения парламента с целью "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории" Мило Джукановича.

Виды Черногории. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Обвинение было выдвинуто в отношении 14 человек, часть задержанных пошли на сделку со следствием и признали вину в обмен на смягченное наказание. Подгорица объявила в международный розыск по линии Интерпола Анание Никича, россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также нескольких сербов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что обвинения в адрес Москвы в причастности к перевороту со стороны высокопоставленных чиновников Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Katanovsh
Черногорские оппозиционеры ?
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
06:50
05.11.2018
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