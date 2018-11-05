Черногорские оппозиционеры обратились за помощью к Путину и Макрону

БЕЛГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Депутаты парламента Черногории оппозиционеры Андрия Мандич и Милан Кнежевич обнародовали открытое письмо на имя президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также ряда других европейских политиков с жалобами на действия властей своей страны, ограничивших свободу их передвижения.
Мандич и Кнежевич, представляющие ведущее оппозиционное движение Черногории Демократический фронт, заявили о ведущихся против них на родине судебных процессах, которые, по их оценке, носят политический характер, и из-за которых у них изъяли дипломатические паспорта.
"Мы убеждены, что в Европе сегодня не существует столь гонимого политического союза, чьи лидеры проходят по нескольким судебным процессам, а его функционеры — в противозаконно назначенном многомесячном заключении при постоянном нарушении основных прав человека", — говорится в письме.
"Мы просим вас своим авторитетом великих государств и организаций, которые вы представляете, прекратить кафкианское преследование лично нас и политического союза, который мы представляем, и помочь этой маленькой стране защитить основные демократические принципы", — говорится в письме.
Помимо Путина и Макрона послание адресовано президенту Сербии Александру Вучичу, председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, главе Европарламента Антонио Таяни и председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгию Церетели.
Дело о попытке госпереворота в Черногории
Мандич и Кнежевич проходят по делу о попытке государственного переворота в Черногории 16 октября 2016 года. Процесс по этому делу начался в июле 2017 года и продолжается до сих пор.
Согласно версии спецпрокуратуры, группа путчистов планировала во время оглашения результатов выборов в парламент, используя оружие, напасть на собравшихся перед зданием парламента граждан и полицейских, захватить помещения парламента с целью "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории" Мило Джукановича.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что обвинения в адрес Москвы в причастности к перевороту со стороны высокопоставленных чиновников Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.