Мужчина поставил рекорд, впервые проплыв вокруг Великобритании

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Спортсмен Росс Эджли попал в Книгу рекордов Гиннеса, став первым человеком, проплывшим вокруг Великобритании, сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, 33-летний британец 1 июня выплыл из города Маргит в графстве Кент на юго-востоке Англии. Заплыв спортсмена продлился 155 дней, за это время он преодолел расстояние в 1780 миль (около 2864 километров), ни разу не выйдя на сушу. Мужчина иногда проплывал до 12 часов в день.

Эджли рассказал телеканалу о трудностях, с которыми он сталкивался за эти несколько месяцев. В частности, он боялся, что у него онемеют ноги, он получил ожог от медузы, у него "отказывал" язык от соленой воды и болело плечо, ему натирал гидрокостюм. Между тем рекордсмен рассказал, что ему доводилось видеть закаты и восходы непередаваемой красоты.

Телеканал сообщает, что Эджли был включен в Книгу рекордов Гиннеса 14 августа, на 74-м дню своего путешествия. Международная ассоциация по плаванию в открытой воде сообщила, что это было самое долгое плавание в море.

Как добавляет телеканал, мужчина за время заплыва потерял около 500 тысяч калорий и съел более 500 бананов.

Телеканал отмечает, что для спортсмена это третье попадание в Книгу рекордов Гиннеса. В феврале 2016 года он преодолел марафон, таща за собой автомобиль. Два месяца спустя он за 19 часов забрался на канате на высоту, равную высоте Эвереста.