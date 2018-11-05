В Багдаде восемь человек погибли, 16 пострадали при серии взрывов

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник в силах безопасности.

По данным телеканала, одно взрывное устройство сработало неподалеку от площади Аден на севере Багдада.

Еще три взрыва прогремели на востоке города, один из которых — перед передвижным киоском. Пятый — на севере Багдада. Еще одно взрывное устройство пришло в действие неподалеку от магазинов на юге города.