ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Axios обвинил Саудовскую Аравию в неумелом использовании американского оружия в Йемене.
Он назвал ужасным инцидент, когда арабская коалиции в августе нанесла авиаудар по автобусу, перевозившему детей в Йемене.
"Это ужасно, что произошло с автобусом с детьми в Йемене… Беспокоит ли это меня?— Это недостаточно сильное выражение (того, что я чувствую). Это люди, которые просто не знают, как обращаться с оружием", — сказал Трамп.
"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Йемене. Это самое ужасное место на земле сейчас… Я буду говорить с Саудовской Аравией. И я бы не хотел, чтобы оружием пользовались люди, которые этим оружием пользоваться не умеют", — ответил он на вопрос, могут ли США прекратить продавать оружие Саудовской Аравии.
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией 9 августа нанесла авиаудар по автобусу в районе Дахян в провинции Саада на севере Йемена. О десятках жертв среди мирного населения сообщили органы власти повстанцев-хуситов и Международный комитет Красного креста (МККК). По данным МККК, в результате удара погибли 50 человек, большинство из которых дети.