Власти штата Джорджия подозревают демократов в хакерской атаке

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Офис госсекретаря штата Джорджия в воскресенье заявил о расследовании в связи с подозрением в хакерской атаке на избирательную систему этого штата, сообщает Fox News.

Как уточняет телеканал, в причастности к хакерской атаке на систему регистрации избирателей власти штата подозревают региональное отделение Демократической партии США.

"Хотя мы не можем комментировать специфику проводимого расследования, я могу подтвердить, что Демократическая партия Джорджии находится под следствием из-за возможных кибератак", — приводит телеканал слова представителя штата Канди Броса.

При этом Демократическая партия категорически отрицает данные обвинения и считает, что офис госсекретаря штата превышает свои полномочия.

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).