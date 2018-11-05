Бывший замглавы миссии ОБСЕ отказался считать Россию агрессором

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Бывший первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что не считает Россию страной-агрессором.
"Нет. Но я считаю, что Россия, как и Украина, и отдельные районы Донецкой и Луганской областей признали, что существует большая проблема, которая нуждается в решении, и все они взяли на себя обязательства", — сказал Хуг в интервью украинскому телеканалу "1+1".
Ранее американский журнал Foreign Policy удалил из интервью с Хугом слова об отсутствии доказательств российского присутствия в Донбассе.
"Перестанут страдать"
Он посетовал, что Украина и непризнанные республики ДНР и ЛНР "показывают друг на друга пальцем" и обвиняют в невыполнении Минских соглашений. По его словам, такой подход в разрешении внутриукраинского конфликта не работает.
Уход Хуга
Уход с поста замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга не отразится на работе организации на Украине, его место займет опытный человек с военным бэкграундом, заявил ранее РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Конфликт на Украине
При этом официальный Киев бездоказательно обвинил Москву в участии в конфликте. Верховная рада в начале 2015 года приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором".
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, но никаких доказательств при этом не представлял.
Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.