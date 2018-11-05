Глава МИД Судана обсудит в США список стран-спонсоров терроризма

ХАРТУМ, 5 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Судана Мухаммад Ахмад ад-Дирдири направится в понедельник с визитом в США, чтобы обсудить исключение Судана из списка стран-спонсоров терроризма, сообщил РИА Новости источник в суданском МИД.

Собеседник агентства заявил, что в понедельник министр "начнет визит в Америку, чтобы начать второй раунд переговоров между странами, в частности, в том, что касается исключения Судана из американского списка стран-спонсоров терроризма".

Судан был включен США в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года. В списке также с 29 декабря 1979 года находится Сирия и с 19 января 1984 числится Иран. Президент США Дональд Трамп в ноябре 2017 года на встрече с членами администрации объявил, что США вновь включат КНДР в список стран-спонсоров терроризма.

В январе 2017 года США частично сняли санкции с Судана, введенные президентскими указами, после "позитивных действий" властей страны.