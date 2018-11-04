Каскадер из Казахстана умер после выполнения трюка с "повешением"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Казахстанский каскадер Касым Жумагужин скончался после выполнения трюка на вечеринке в честь праздника Хэллоуин, пишет Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел в субботу. Жумагужин с коллегами в частном порядке принимал участие в шоу-программе в одном из ночных клубов Алма-Аты. Каскадер должен был изображать висящую на веревке мумию, на нем был надет специальный жилет, предназначенный для выполнения подобных трюков, рассказала менеджер по коммуникациям группы профессиональных каскадеров Nomad Stunts Евгения Ли.

"Касым был закреплен и подвешен за этот жилет. Петля, которую видели зрители, — бутафорская, это часть костюма, она не была затянута", — пояснила она.

По ее словам, оборудование предварительно протестировали, а во время выполнения трюка за состоянием каскадера следил его напарник. Жумагужин несколько раз сигнализировал ему, что с ним все в порядке.

Спустя 15 минут 34-летнего каскадера спустили вниз, он был еще в сознании, но чувствовал себя плохо. Его вынесли из помещения и вызвали скорую.

"Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но затем диагностировали смерть. Сегодня родные Касыма получили заключение судебно-медицинской экспертизы, в котором говорится, что смерть нашего коллеги наступила вследствие острого первичного инфаркта миокарда", — заявила Ли.

Жумагужин принимал участие в съемках 25 фильмов, в том числе ленты Сильвестра Сталлоне "Неудержимые-2" и картины "47 ронинов" с Киану Ривзом.