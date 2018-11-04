На Украине умерла чиновница из Херсона, которую облили кислотой

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Советник мэра Херсона, общественная активистка Екатерина Гандзюк скончалась в больнице через несколько месяцев после того, как на нее напали и облили концентрированной серной кислотой.

Сообщение о смерти Гандзюк появилось на посвященной ей странице в Facebook, которую ведут ее друзья. Информацию позднее подтвердили в правоохранительных органах.

"Для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия", — заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Реакция на смерть Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко после смерти активистки выступил с призывом к правоохранительным органам найти злоумышленников.

"Мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло, совместно помочь правоохранительным органам, помочь полиции, чтобы зло было наказано", — сказал глава государства.

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Йоханнес Хан назвал нападения на гражданских активистов неприемлемыми.

"Злоумышленники, совершившие это преступление, должны быть привлечены к ответственности", — заявил он.

В посольстве США в Киеве выразили соболезнования семье и друзьям активистки.

Несколько сотен человек собрались на акцию возле здания МВД Украины в Киеве, требуя объективного расследования преступления. Собравшиеся вышли с фото, свечами и плакатами с надписями "Ее убили" и "Кто заказчик убийства?". Участники мероприятия провели минуту молчания в память о Гандзюк.

Расследование дела

Национальная полиция Украины намерена в ближайшее время передать дело Гандзюк в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Задержана группа лиц, обоснованно подозреваемых в совершении этого преступления. Расследование по ним практически завершено", — говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что дело было переквалифицировано с покушения на заказное умышленное убийство. По инициативе генеральной прокуратуры расследование по установлению заказчиков ведется сотрудниками СБУ.

Нападение на советника мэра Херсона активистку Екатерину Гандзюк произошло летом. Неизвестный облил ее концентрированной серной кислотой. Пострадавшую с ожогами доставили в больницу. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Впоследствии суд арестовал пятерых.