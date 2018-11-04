Евросоюз будет вести бизнес либо с Ираном, либо с США, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что компаниям из ЕС не будет позволено вести бизнес и с США, и с Ираном.

"Европейским компаниям не будет дозволено вести бизнес и с США и с Ираном", — ответил он на вопрос ведущего, может ли произойти так, что некоторые европейские компании будут вынуждены прекратить сотрудничество с США из-за иранских санкций.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Однако в последнее время администрация США даёт бизнесу противоречивые сигналы. Несколько дней назад советник Трампа Джон Болтон заявлял, что Соединённые Штаты будут стремиться сократить поставки иранской нефти до нулевой отметки, но не в ущерб союзникам.