СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пожелал украинскому народу преодолеть смуту и вернуть свою страну на исторический путь единства с братскими народами России и Белоруссии.

"Мы дорожим нашим единством и знаем, как опасно его потерять. Этому нас учит не только история, но и современность. Кровавая украинская смута развивается на наших глазах. Мы искренне желаем украинскому народу преодолеть смуту и вернуть свою страну на её исторический путь – путь единства с братскими народами России и Белоруссии", — говорится в поздравлении Аксенова по случаю Дня народного единства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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