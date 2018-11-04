Помпео рассказал, какие санкции введут США против Ирана в понедельник

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, что санкции против Ирана, которые вступят в силу в понедельник, будут включать более 600 компаний и физических лиц.

"Департамент минфина внесёт более 600 отдельных лиц и компаний в Иране в список санкций — они будут должны повлиять на поведение иранского режима. Это наши надежды. Это причина проводимой политики президентом Трампом", — сказал Помпео.

Помпео назвал цифру ниже, чем ранее озвучивал глава минфина Стивен Мнучин – он говорил в пятницу, что в санкционный список войдут более 700 физических и юридических лиц из Ирана, причём там будут порядка 300 наименований, которые ранее не фигурировали в американских санкционных списках.

Помпео добавил, что санкции уже оказали огромное влияние на экономику Ирана, так как европейские партнёры заранее стали выводить свой бизнес из страны. "Сотни компаний покинули Иран", — заявил он.

"Мы уже сократили экспорт сырой нефти из Ирана на более чем миллион баррелей в день. Это число (поставки иранской нефти) будет сокращаться и дальше. Несколько стран уже значительно сократили экспорт нефти, нужно немного больше времени, чтобы добраться до нуля", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.