США уверены, что Иран не возобновит ядерную программу

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. США уверены, что несмотря на введение санкций против Ирана 5 ноября, страна не возобновит свою ядерную программу, заявил госсекретарь США Майк Помпео телеканалу Fox News.

"Мы уверены, что они не будут этого делать", — сказал Помпео.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.

Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.