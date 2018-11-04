В Индонезии опознали еще семь жертв авиакатастрофы Lion Air

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Следователи и судебные медики, расследующие катастрофу лайнера авиакомпании Lion Air, упавшего в море у берегов Западной Явы, опознали еще семь тел погибших пассажиров, на данный момент установлены личности 14 человек, сообщает агентство Синьхуа.
Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.
Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.