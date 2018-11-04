В Индонезии опознали еще семь жертв авиакатастрофы Lion Air

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Следователи и судебные медики, расследующие катастрофу лайнера авиакомпании Lion Air, упавшего в море у берегов Западной Явы, опознали еще семь тел погибших пассажиров, на данный момент установлены личности 14 человек, сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, подразделению полицейского госпиталя Индонезии по установлению личности жертв бедствий в воскресенье удалось опознать еще семь жертв крушения по отпечаткам пальцев, ДНК и медицинским картам.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.