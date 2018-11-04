США и Южная Корея возобновляют совместные морские учения

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. США и Южная Корея в понедельник впервые за шесть месяцев возобновят совместные морские учения в рамках Корейской программы по обмену опытом между подразделениями морской пехоты США и Южной Кореи (KMEP), передает агентство Рёнхап со ссылкой на военных.
"По годовому плану (учений — ред), утвержденному США и Южной Кореей на этот год, мы начнем совместные учения морской пехоты с ноября", — заявил представитель морской пехоты Южной Кореи.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. После встречи Трамп заявил, что намерен отменить совместные военные учения с Южной Кореей, назвав их дорогостоящими и "неподходящими" в условиях диалога с КНДР. По данным Пентагона, были приостановлены учения "Страж свободы" (Freedom guardian) и другие учения по программе военно-морского обмена, которые планировались в течение следующих трех месяцев.
Также в октябре США и Южная Корея временно отменили крупномасштабные военные учения Vigilant ACE в этом году, назначенные на декабрь.
Традиционно в учениях на Корейском полуострове также принимают участие авиация и флот США из Японии, Гуама и других регионов.