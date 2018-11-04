Киев промахнулся с арестом "российского" сухогруза, пишут СМИ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Большая часть экипажа сухогруза, арестованного в порту Мариуполя, оказалась украинцами, сообщает "Таймер".
Судно принадлежит голландской компании, ходит под флагом Либерии и находится в управлении компании из Сингапура. Кроме того, ответственность за перевозимый груз лежит на получателе, которым является бельгийская компания.
"В этой ситуации украинские власти вряд ли смогут нанести арестом судна какой-либо ущерб России или предприятиям непризнанной ДНР, которые (как утверждает Генпрокуратура) произвели металл, обнаруженный на борту судна", — отмечает издание.
Санкции против украинского бизнеса
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по реализации указа президента о применении специальных экономических мер в отношении Украины.
Ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Документ предусматривает блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества украинских физических и юридических лиц в России, а также запрет на вывод капитала из страны.
Постановление правительства стало ответом на ограничения со стороны Киева. В мае украинские власти расширили санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлила действие ограничений, введенных в предыдущие годы.