Макрон гордится решением жителей Новой Каледонии не отделяться от Франции

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гордится тем, что большинство жителей Новой Каледонии в ходе референдума решили остаться в составе особого французского административно-территориального образования.
Проведение референдума предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане. В этом же году в Новой Каледонии был проведен референдум о самоопределении, но тогда ее жители выступили против независимости.
"Я хочу заявить, что горжусь тем, что мы вместе прошли этот этап в истории. Как глава государства я хочу заявить, что горжусь тем, что большинство жителей Новой Каледонии выбрали Францию", — заявил Макрон после оглашения результатов референдума.
По его словам, государство работает над тем, чтобы гарантировать достойную жизнь всем жителям Новой Каледонии на основе свободы, равенства и братства, которые являются основными ценностями не только Франции, но и Океании.
Вместе с тем Макрон отметил, что в политическом плане нет другого пути, кроме диалога и заявил, что правительство Франции намерено предложить политическим силам Новой Каледонии собраться в ближайшие недели.