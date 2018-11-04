Макрон гордится решением жителей Новой Каледонии не отделяться от Франции

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гордится тем, что большинство жителей Новой Каледонии в ходе референдума решили остаться в составе особого французского административно-территориального образования.

Четвертого ноября в Новой Каледонии состоялся референдум о независимости этой территории от Франции. Участников голосования спрашивали — "Вы хотите, чтобы Новая Каледония получила доступ к полному суверенитету и стала независимой?" В результате голосования против независимости высказались 56,8% населения. Явка на выборах составила почти 80%.

Проведение референдума предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане. В этом же году в Новой Каледонии был проведен референдум о самоопределении, но тогда ее жители выступили против независимости.

"Я хочу заявить, что горжусь тем, что мы вместе прошли этот этап в истории. Как глава государства я хочу заявить, что горжусь тем, что большинство жителей Новой Каледонии выбрали Францию", — заявил Макрон после оглашения результатов референдума.

По его словам, государство работает над тем, чтобы гарантировать достойную жизнь всем жителям Новой Каледонии на основе свободы, равенства и братства, которые являются основными ценностями не только Франции, но и Океании.

Вместе с тем Макрон отметил, что в политическом плане нет другого пути, кроме диалога и заявил, что правительство Франции намерено предложить политическим силам Новой Каледонии собраться в ближайшие недели.