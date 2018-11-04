Лукашенко предостерег Польшу от создания "лишних баз"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что посоветовал главе польского МИД не создавать "лишние базы", в противном случае Минск и Москва будут вынуждены ответить.

Белорусский лидер отметил, что не собирается воевать с Польшей. Он подчеркнул, что внешняя политика Минска следует правилу, что с соседями следует сотрудничать, а не ссориться.

Кроме того, Лукашенко напомнил об исключительно миролюбивой политике белорусского государства и народа. Он добавил, что вместо войны лучше бы выбрал "десятки и сотни лет переговоров".

Президент Белоруссии заявил, что мир оценил действия Минска на международной арене для поддержания безопасности на Европейском континенте.

В октябре Лукашенко говорил, что Минск и Москва рассматривают адекватный ответ на планы Польши разместить у себя военную базу США. По его словам, главы государств думают над вариантами ответных действий, которые потребуют минимальных затрат.

Ранее Польша предложила США разместить на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию и пообещала взять на себя расходы — порядка полутора-двух миллиардов долларов.