ОАЭ планируют увеличить добычу нефти к 2030 году

ДУБАЙ, 4 ноя — РИА Новости. ОАЭ планируют увеличить добычу нефти до 5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году, сообщил наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

"Верховный нефтяной совет утвердил капрасходы в размере 486 миллиардов дирхамов ОАЭ, чтобы поддержать планы ADNOC по наращиванию добычи в пятилетней перспективе, включая газовую стратегию компании по самообеспечению газом и превращению в чистого экспортера. ADNOC нарастит мощности по добыче нефти до 5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году", — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщал, что к концу текущего года добыча страны составит приблизительно 3,5 миллиона баррелей в день.