Более 56,8% жителей Новой Каледонии выступили против отделения от Франции

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Идею независимости Новой Каледонии на референдуме не поддержали 56,8% жителей в результате обработки 90% бюллетеней, сообщает местный телеканал NC La 1ère.

Четвертого ноября в Новой Каледонии состоялся референдум о независимости этой территории от Франции. "Вы хотите, чтобы Новая Каледония получила доступ к полному суверенитету и стала независимой?" — такой вопрос был вынесен на голосование.

Сообщается, что явка на выборах составила почти 80%. На настоящий момент, согласно подсчетам голосов, против независимости высказались 56,8 % населения, при этом за отделение проголосовали 43,2%

Проведение референдума предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции.