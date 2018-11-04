Более 56,8% жителей Новой Каледонии выступили против отделения от Франции

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Идею независимости Новой Каледонии на референдуме не поддержали 56,8% жителей в результате обработки 90% бюллетеней, сообщает местный телеканал NC La 1ère.
Сообщается, что явка на выборах составила почти 80%. На настоящий момент, согласно подсчетам голосов, против независимости высказались 56,8 % населения, при этом за отделение проголосовали 43,2%
Проведение референдума предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции.