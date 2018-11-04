Эксперт назвал игрой на публику "план Б" Украины по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заявление Украины о переходе к "плану Б" в отношении строительства "Северного потока — 2" является "игрой на публику", считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Фролов также добавил, что Киеву стоило бы разработать запасной план, позволяющий обеспечить работоспособность системы на случай реализации "Северного потока — 2", "Турецкого потока" и пропорционального снижения прокачки газа через территорию страны.
"То есть они физически не смогут обеспечить газоснабжение населения, а говорят о деньгах. У этих людей с головой что-то не в порядке", — отметил Фролов в комментарии RT.
Ранее директор "Нафтогаза" Юрий Витренко признал, что "Северный поток-2" будет реализован, несмотря на попытки Киева остановить его строительство. Чиновник отметил, что в таком случае транзит газа через Украину может полностью остановиться.