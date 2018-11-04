Эксперт назвал игрой на публику "план Б" Украины по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заявление Украины о переходе к "плану Б" в отношении строительства "Северного потока — 2" является "игрой на публику", считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По словам Фролова, намерение "Нафтогаза" потребовать у России более 12 миллиардов долларов через международный арбитраж выглядит "откровенно комично", поскольку Украина не является членом ЕС и даже теоретически не может рассчитывать на получение каких-либо средств подобным образом.

Фролов также добавил, что Киеву стоило бы разработать запасной план, позволяющий обеспечить работоспособность системы на случай реализации "Северного потока — 2", "Турецкого потока" и пропорционального снижения прокачки газа через территорию страны.

"То есть они физически не смогут обеспечить газоснабжение населения, а говорят о деньгах. У этих людей с головой что-то не в порядке", — отметил Фролов в комментарии RT.

Ранее директор "Нафтогаза" Юрий Витренко признал, что "Северный поток-2" будет реализован, несмотря на попытки Киева остановить его строительство. Чиновник отметил, что в таком случае транзит газа через Украину может полностью остановиться.