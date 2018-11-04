Лукашенко предостерег Польшу от создания "лишних баз"

МИНСК, 4 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветовал главе МИД Польши не создавать "лишние базы", иначе Минск и Москва вынуждены будут ответить.

"Я министру иностранных дел сказал — он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", — отметил Лукашенко.

В то же время белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба президента, подчеркнул, что внешняя политика Белоруссии базируется на принципе, что "с соседями надо жить хорошо, чего нам с ними ссориться". Лукашенко также отметил исключительно миролюбивую политику белорусского государства и народа.

"Мы — мирные люди, не хотим войны. Мы не богаты, но никого не просим. Мы сами свое счастье заработаем. Если будем шевелиться, мы все сделаем сами. Я уже сказал, что лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны", — сказал глава государства.

Лукашенко добавил, что в мире оценили те действия, которые Белоруссия прилагает для обеспечения безопасности в европейском регионе.

"Сегодня наконец-то они поняли, в чем цена этого куска земли в центре Европы. Не только они. Американцы очень далеко — тоже оценили. Я уже не говорю о старшем брате (о России. — Прим. ред.)", — сказал он.

В конце октября Лукашенко также отмечал, что Минск и Москва думают об адекватном ответе "с минимальными затратами" на планы Польши разместить у себя американскую военную базу.

Ранее Польша предложила США разместить на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию и пообещала взять на себя расходы — порядка полутора-двух миллиардов долларов.

Предложение прозвучало вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

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