Лукашенко объяснил, почему в Белоруссии празднуют 7 ноября

МИНСК, 4 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что празднование в стране Дня Октябрьской революции (7 ноября) обусловлено уважением к истории.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера, в ходе рабочей поездки в Витебскую область Лукашенко пообщался с жителями городского поселка Болбасово и во время беседы обратил внимание на историческое значение Дня Октябрьской революции, который ежегодно отмечается в стране.

"Мы этот праздник Октябрьской революции оставили выходным днем. Конечно, это несколько другой подход. Многие видят эту далекую революцию на расстоянии — прошло более сотни лет. Но это наша история. Ее не перечеркнешь, ее не перепишешь", — цитирует Лукашенко пресс-служба.

По его словам, "тот, кто пытался, переписывая, бросить камень в прошлое, получал этот камень в настоящем".

"Мы оставили этот праздник. Но, естественно, время идет, и его (праздник – ред.) надо было наполнить каким-то другим смыслом", — сказал глава государства.

Он отметил, что к этому дню было принято преподносить народу подарки в разных сферах. "Мы эту добрую традицию оставили", — подчеркнул белорусский лидер.

Зачастую в Белоруссии к 7 ноября сдают в эксплуатацию или торжественно открывают значимые проекты в социально-культурной, спортивной сферах, а также инфраструктурные проекты.

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