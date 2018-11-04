На Сицилии число жертв непогоды возросло до 12 человек

РИМ, 4 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Число жертв непогоды, обрушившейся в выходные на Сицилию, возросло до 12 человек, в воскресенье близ города Каммарата (провинция Агридженто) в результате ливневых дождей в реку смыло автомобиль, в котором погибли два человека, сообщили представители провинциальной пожарной службы.

Ранее РИА Новости в местной службе Гражданской обороны подтвердили, что минувшей ночью жертвами непогоды на Сицилии стали десять человек, в том числе двое маленьких детей. Трагедия произошла в ночь на воскресенье в городе Кастельдачча в провинции Палермо. Из-за сильных дождей река Милича вышла из берегов и затопила одну из вилл, находившихся на берегу. Целая семья, в том числе годовалый малыш и трехлетний мальчик, утонула. При аналогичных обстоятельствах погиб и 44-летний мужчина в сицилийском селении Викари, еще два человека пока числятся пропавшим без вести. Власти административного центра Сицилии — Палермо объявили двухдневный траур по погибшим.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил в воскресенье, что вылетает на Сицилию. "Я нахожусь в постоянном контакте со службой Гражданской обороны и получаю всю информацию о развитии драматических событий в северных районах области", — сказал премьер.

Непогода с ливневыми дождями, сильными порывистыми ветрами, наводнениями и оползнями, с начала недели обрушилась на многие районы Италии. В субботу по указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности был объявлен на Сицилии и Сардинии. Ранее сообщалось о том, что за неделю из-за непогоды в Италии погибли 19 человек.