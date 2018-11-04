Чиновница Херсонского горсовета, которую облили кислотой, умерла в больнице

КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой, скончалась в больнице, сообщается на посвященной ей странице в соцсети Facebook, которую ведут ее друзья.

Летом полиция сообщала, что неизвестный облил работницу городского совета Херсона концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания", позже статью переквалифицировали на "покушение на убийство". Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.

"Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации", — говорится в сообщении.

Депутат Рады Елена Сотник также подтвердила эту информацию в соцсети Facebook. "Екатерины Гандзюк больше нет… Страшная история и приговор всей системе: теперь уже убийц Кати не нашли и не наказали", — заявила она.