В Египте ликвидировали 19 террористов, причастных к нападению на христиан

КАИР, 4 ноя — РИА Новости. Египетские силовики ликвидировали девятнадцать террористов причастных к нападению на автобус с христианами на юге страны в минувшую пятницу, об этом сообщило МВД арабской республики.

По данным силового ведомства, полицейские взяли штурмом место, где прятались экстремисты. В ходе завязавшегося боя все радикалы были уничтожены.

В минувшую пятницу неизвестные обстреляли автобус с христианами, направлявшимися в монастырь Святого Самуила в провинции эль-Минья в Египте. По данным МВД Египта, погибли семь человек, пострадали 12. Информацию о семерых погибших подтвердила и Коптская церковь.