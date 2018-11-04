В ДНР заявили, что сбили два ударных беспилотника ВСУ

ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Два ударных беспилотника украинских силовиков сбиты ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики на юге ДНР, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"За прошедшие сутки дежурные средства ПВО ДНР предотвратили очередную попытку группового применения ударных БПЛА в районе населенного пункта Саханка. Около 17.00 наблюдателями зафиксировано приближение трех БПЛА противника, после чего по ним был открыт сосредоточенный огонь. Два БПЛА были выведены из строя стрелковым оружием. В районе падения зафиксированы подрывы и возгорание сухой травы", — сказал Безсонов.
Он отметил, что украинские силовики не впервые применяют ударные беспилотники по жилым кварталам республики. Так, в конце октября противник применил БПЛА для обстрела на западе Донецка, в результате чего загорелись строения по улице Днепропетровская в поселке Старомихайловка.
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